موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ضد لايبزيج، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق الألماني.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد لايبزيج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.