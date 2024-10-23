نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر ستي وسبارتا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق سبارتا براج التشيكي، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبارتا براج

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق سبارتا براج، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.