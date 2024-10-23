نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرسنال يصدم جماهيره قبل مواجهة ليفربول بسبب كالافيوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الإيطالي ريكاردو كالافيوري ظهير أرسنال لإصابة قوية أثناء مشاركته في المواجهة التي جمعت فريقه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميكل أرتيتا: خروج ريكاردو كالافيوري أمر مقلق بعض الشيء

وعجز الإيطالي كالافيوري على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله مايلز لويس سكيلي في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وتحدث الإسباني ميكل أرتيتا عقب المباراة عن إصابة لاعبه الإيطالي، قائلًا "خروج ريكاردو كالافيوري أمر مقلق بعض الشيء، ننتظر التشخيص النهائي".

ويستعد أرسنال لمواجهة قوية أمام ليفربول يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.