ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوز كبير أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

افتتح دونيايل مالين أول أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيراسي إلى زميله مالين الذي استقبلها بتسديدة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وأضاف جيمي بينو جيتينز في الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 34، بعد عرضية أرضية من دونيايل مالين من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جيتينز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص أنطونيو روديجر الفارق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 60، بعد عرضية من كيليان مبابي من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها روديجر برأسية رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 62، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وأحرز لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز فينيسيوس جونيور التقدم بالهدف الرابع لصالح ريال مدريد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 86، بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس كوبيل.

وسجل نفس اللاعب الهدف الخامس لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، الهدف الخامس لصالح ريال مدريد، بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.