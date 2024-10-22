نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصل يفوز على الغرافة بثنائية في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي فوزا كبيرا وصعبا على نظيره الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص مباراة الوصل والغرافة

وبدأت أحداث مباراة الوصل والغرافة برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل لكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل فرجاني ساسي الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 43 وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الوصل قريب من التعادل حتى سدد فابيو دي ليما ضربة جزاء في الدقيقة 84 وعاد اسحاق سوكسيس بالهدف الثاني في الدقيقة 90 صنعه له بيريز وانتهت المباراة 2/1.