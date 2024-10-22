مارسيل كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

من المقرر أن يعقد المؤتمر في الرابعة عصر غد الأربعاء، بملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، للحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غد على ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.