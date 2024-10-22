ريال مدريد يتأخر بثنائية نظيفة أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحداث الشوط الأول لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

سجل دونيايل مالين أول أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 30، بعد تمريرة من جيراسي إلى زميله مالين الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وأحرز جيمي بينو جيتينز الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 34، بعد عرضية أرضية من دونيايل مالين من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جيتينز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36، بعد تسديدة يسارية قوية من رودريجو جوس، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية ليتابعها جود بيلينجهام بتسديدة أخرى لترطم بنفس العارضة.

وأطلق جوليان براندت لاعب بروسيا دورتموند، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، ولكن أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.