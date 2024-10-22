نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي التصريحات المنسوبة لرئيس النادي ويدعو للالتزام بالمصادر الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بيانًا يطالب فيه بعدم الانسياق وراء التصريحات المنسوبة زورًا إلى كابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والتي انتشرت في بعض المواقع الصحفية والصفحات الرياضية المعروفة بفبركة الأخبار بهدف تحقيق التريند.

وأكد المتحدث الرسمي أن كابتن حسين لبيب لم يدلِ بأي تصريحات أو معلومات لأي وسيلة إعلامية، وأن كل ما يُنشر حول موقفه أو تصريحاته لا أساس له من الصحة.

ودعا الجميع إلى الالتزام بما يُنشر عبر الصفحات الرسمية، سواء الصفحة الشخصية لرئيس النادي أو صفحة نادي الزمالك الرسمية أو صفحة المتحدث الإعلامي للنادي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه النادي الأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري يوم الخميس المقبل.