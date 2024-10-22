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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة للأوليمبي ودمنهور وأصحاب الجياد بالقسم الثاني

تقام اليوم الاربعاء في الثالثه والنصف عصرا 8 مباريات بمجموعتي بحري والاسكندريه في الجوله الثالثه لدوري الممتاز ب.



حيث يتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة على أن تقام بين الثلاثة الأوائل في المجموعة الأولى والثلاثة الأوائل في الثانية دورة ترقى يصعد منها الأول للمحترفين.



المجموعه الخامسة



1- الصيد بالمحلة مع شباب القزازين

يستضيف ملعب غزل المحله الفرعي لقاء صيد المحله متصدر المجموعه بقيادة عبد الرحمن فهمي برصيد 6 نقاط فريق شباب القزازين صاحب المركز العاشر بقيادة سامح العربي.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق صيد المحلة على فريق بايونيرز بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق شباب القزازين الهزيمة من فريق بيلا بهدفين مقابل هدف.



2- مالية كفر الزيات مع شباب تلا

على ملعب نادي المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات وصيف المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد مع فريق شباب تلا صاحب المركز التاسع بقيادة توفيق صقر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق ميجا سبورت.



3- بايونيرز مع بني عبيد

يشهد نادي شربين لقاء صعب بين فريق بايونيرز صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد عبد الظاهر مع فريق بني عبيد صاحب المركز الثالث بقيادة عادل صديق.

ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نادي بعد أن حقق فريق بني عبيد الفوز في الجولة الماضية على نبروه بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر بايونيرز فريق الصيد بهدفين نظيفين.

4- بيلا مع دكرنس



على ملعب نادي كفر الشيخ يخوض فريق بيلا صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط بقيادة ابراهيم الشهيدي لقاء خاص مع فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة عصام شعبان برصيد نقطتين.

وشهدت الجولة الماضية فوز بيلا على القزازين بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل دكرنس مع فريق دمياط بهدف لمثله.

5- دمياط مع كفر الشيخ

على ملعب نادي غزل دمياط يستقبل فريق دمياط صاحب المركز الثامن بقيادة محمد النحاس برصيد نقطتين فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل دمياط مع دكرنس بهدف لمثله بينما تلقى كفر الشيخ الهزيمة من المالية بهدف دون رد.

مباريات المجموعه السادسة



1- الاوليمبي مع الزهور بمطروح

على ملعب نادي الاوليمبي يتلقى فريق الاوليمبي صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سمير برصيد 3 نقاط بعد ان حصل على راحة الاسبوع الماضي مع فريق الزهور بمطروح صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد بقيادة أيمن عبد الحكيم بعد فوزه على فريق العأب دمنهور بهدف دون رد.

2- أصحاب الجياد مع طلائع الأسطول



يشهد ستاد الأسكندرية لقاء صعب بين فريق اصحاب الجياد صاحب المركز العاشر بقيادة محمد فهمي برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الجزيرة بمطروح بهدفين مع فريق طلائع الاسطول متصدر المجموعة بقيادة علاء المني برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق الحمام بهدف لمثله.



3- دمنهور مع الزهور بمطروح

يستضيف نادي مياه البحيرة لقاء بين فريق العاب دمنهور متذيل المجموعة بقيادة عبد الطيف الدوماني نظيره فريق مركز شباب كوم حمادة صاحب المركز الثامن بقيادة رمضان السيد برصيد نقطتين.