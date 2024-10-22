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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق آيندهوفن الهولندي، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركونيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: إيمري، جواو نيفيس، فابيان رويز

خط الهجوم: ديمبيلي، لي كانج إن، برادلي باركولا