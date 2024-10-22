نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي عن تشكيل الفريق لمواجهة شتوتجارت الألماني بعد قليل على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 6 نقاط من مباراتين، حيث نجح في الفوز في المبارتين الماضيتين على آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى كما فاز على لايبزيج الألماني في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



بينما يحتل شتوتجارت الألماني المركز الـ 24 برصيد نقطة وحيدة من تعادل إيجابي في الجولة الماضية مع سبارتا براج التشيكي بهدف لكل منهما بينما خسر في الجولة الأولى على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس الإيطالي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: سافونا، كالولو، دانيلو، كابال.

خط الوسط: فاجيولي، ماكيني، كامبياسو.

خط الهجوم: يلديز، دوجلاس، فلاهوفيتش.