النصر يتفوق على استقلال طهران بهدف لابورت في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي استقلال طهران خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أهداف النصر واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا للنخبة

وتألق إيمريك لابورت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباراة وتوج هذا التألق بهدف قوي لم تتمكن شباك الخصم أو دفاعاته من التصدي له في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ودخل النصر مباراته ضد استقلال طهران بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- بينتو

‏الدفاع:- النجدي — لابورت — سيماكان — بوشل

‏الوسط:- الخيبري — بروزوفيتش — اوتافيو

‏الهجوم:- ماني — الأسطورة رونالدو — أنجيلو