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أحمد جودة - القاهرة - قفز فريق المغرب الفاسي اليوم الثلاثاء لصدارة ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم بفوز صعب خارج أرضه على شباب المحمدية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

المغرب الفاسي يقفز مؤقتا لقمة الدوري المغربي

سجل البوتسواني كابيلو سيكانيينج هدف المباراة الوحيد للمغرب الفاسي في الدقيقة 56.

ورفع الفريق الفاسي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة محققا فوزه الرابع هذا الموسم والثاني على التوالي في المسابقة.

أما شباب المحمدية، فيتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة في المركز السادس عشر بعد خسارته السادسة.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت فاز حسنية أكادير على اتحاد تواركة بنتيجة 2 / 1.

تقدم اتحاد تواركة بهدف أمادو ندياي في الدقيقة 15، ورد أكادير بهدفين أحرزهما كاتي كاتولوندي وجونيور مبيلي في الدقيقتين 58 و86.

ورفع أكادير رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف عن تواركة الذي تراجع للمركز السابع.