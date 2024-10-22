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أحمد جودة - القاهرة - ساهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق إنتر ميامي في تسجيل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم حضور قياسي للجماهير بجانب إيرادات رعاية متزايدة هذا الموسم.

"سحر ميسي" يقود الدوري الأمريكي للمحترفين لأرقام قياسية بالجملة

ومع ختام الموسم الإعتيادي للمسابقة، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين اليوم الثلاثاء تسجيل زيادة بنسبة 5% في حضور الجماهير خلال العام الماضي، بإجمالي عدد مشجعين بلغ 11 مليونا و450 ألفا، بزيادة 14% عن عام 2022.

وشهدت مباراتان تجاوز عدد الحضور الجماهيري 70 ألف مشجع وخمس مباريات تخطى فيها الحضور حاجز الـ50 ألف مشجع.

وفي أبريل على ستاد "ارو هيد ستاديوم"، حضر 72 ألفا و610 مشجعين لمشاهدة ميسي وهو يلعب مع إنتر ميامي أمام سبورتينج كانساس سيتي.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة 23 ألف و234 مشجعا، ونجحت عشرة أندية في تسجيل أو تحطيم الأرقام القياسية للحضور الجماهيري، بجانب تسجيل 213 رقما قياسيا في مبيعات التذاكر.

وتتوقع رابطة الدوري الأمريكي أن يبلغ الحضور الجماهيري في حدود 12 مليون مشجع مع انتهاء فعاليات الدور الفاصل الذي ينطلق هذا الأسبوع.

وساهم ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثمان مرات من قبل بقوة في هذه الأرقام القياسية بعد تسجيله 20 هدفا وصناعة عشرة أهداف خلال 19 مباراة هذا الموسم، ليقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين وتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط بعدما حصد 74 نقطة بفارق نقطة عن الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم نيو إنجلاند في 2021.