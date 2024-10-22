عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.