نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الزمالك يواجه تحديًا جديدًا في الإمارات: الإفراج المؤقت عن لاعبيه والموعد النهائي للحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفرجت السلطات الإماراتية عن لاعبي نادي الزمالك الثلاثة، بعدما احتجزتهم، مساء الأحد الماضي، نبيل عماد دونجا واللاعب مصطفى شلبي، ثنائي الزمالك، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، عقب مباراة بيراميدز في إطار منافسات مسابقة كأس السوبر المصري 2024.

وجاء ذلك بسبب احتفال الشخص بعد هدف بيراميدز، وكان يرتدي قميصا لونه أحمر، فظن لاعبو الزمالك أنه يُشجع فريقًا منافسًا.

إفراج مؤقت عن الثلاثي

أكد مصدر من داخل نادي الزمالك استمرار أزمة ثنائي فريق نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومعهم عبد الواحد السيد مدير الكرة في الامارات

وذلك على خلفية الأحداث الحالية لفريق نادي الزمالك على هامش بطولة السوبر المصري الحالية في الإمارات.



وذلك بشأن أحداث الاعتداء من جانب بعض لاعبي الفريق على أحد أفراد الأمن في الإمارات واحتجازهم، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

وهي الأزمة المشتعلة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل، بينما أكد مصدر من داخل الزمالك أكد على استمرار الحبس الاحتياطي للثلاثي على خلفية الأزمة التي اندلعت مؤخرا.

وأن هناك جلسة من جانب جهات التحقيق القضائية في الامارات غدا الأربعاء، عقب احالة القضية للقضاء غدا، تحسم مصير إطلاق سراح الثلاثي من عدمه



استئناف تدريبات الزمالك

فريق نادي الزمالك يستأنف تدريباته اليوم عقب خوض تدريبات استشفائية أمس استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر

في أول رد من ادارة الزمالك على قرار نيابة أبوظبي إحالة ملف ثلاثي الزمالك في الإمارات إلى القضاء الإماراتي

وذلك بشأن أحداث الاعتداء من جانب لاعبي الفريق دونجا ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على أحد أفراد الأمن في الإمارات واحتجازهم، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

وهي الأزمة المشتعلة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.



وذلك عقب احالة القضية إلى القضاء الإماراتي، وتوجد جلسة غدا الأربعاء لمناقشة القضية ومصير إطلاق سراح الثلاثي من عدمه.

وأكد مصدر من داخل الزمالك أن إدارة النادي قررت تكليف محامي مصري ومحامين إماراتيين لمتابعة القضية، وأن إدارة الزمالك تؤكد على ثقتها الكاملة في القانون والقضاء الإماراتي.



وفي نفس السياق تواصل جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الامارات.

وذلك لمتابعة سير القضية والاطمئنان على لاعبي الزمالك، بينما قامن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة بزيارة لاعبي الفريق المحتجزين حاليا.

الزمالك يبلغ اللجنة المنظمة بخوض نهائي السوبر المصري

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، بخوض النهائي أمام الأهلي.