نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي لمواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر واستقلال طهران في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر الرسمي ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى:- بينتو

‏الدفاع:- النجدي — لابورت — سيماكان — بوشل

‏الوسط:- الخيبري — بروزوفيتش — اوتافيو

‏الهجوم:- ماني — الأسطورة رونالدو — أنجيلو