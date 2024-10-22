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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، عدم اكتراثه بإقامة مباراة وداع خاصة له بعد إنهاء مسيرته الكروية.

كروس غير مهتم بإقامة مباراة وداعية خاصة له بعد اعتزاله

وقال كروس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع بوابة (ران دوت دي) الإخبارية "خضت لقاء وداع هنا في مدريد، وذلك في إحدى مواجهات الريال بالدوري الإسباني، لذلك لم تكن مباراة تم تنظيمها من أجلي. ولكن بطريقة ما شعرت وكأنها كذلك، على الأقل بالنظر لما قامت به الجماهير من أجلي".

أضاف كروس "لكن فيما يتعلق بتنظيم مباراة وداع أخرى لي الآن، فإنني لست من النوع الذي يريد أن يأتي الجميع من أجلي فقط أو من أجل أن أكون مركز الاهتمام مرة أخرى".

وانتقل كروس إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونخ الألماني عام 2014، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع النادي الملكي، وحتى بعد نهاية مسيرته قرر البقاء في إسبانيا.

وعند سؤاله عما قد يتطلبه الأمر للعودة إلى ألمانيا، قال كروس: "هناك بعض الأمور التي ربما لن تحدث. على سبيل المثال، نحتاج أن تتحسن حالة الجو. أعتقد أن هذا سيكون شيئا صعبا".

واختتم كروس تصريحاته قائلا "قرار العودة لألمانيا شأن عائلي في النهاية، لا أتخذه بمفردي. لدي زوجة، وثلاثة أطفال وفي النهاية إنه قرار جيد. أعتقد أننا نشعر أيضًا وكأننا في وطننا في ألمانيا، لكن هناك حاليًا بعض الأسباب التي تجعلنا لا نحبذ العودة".