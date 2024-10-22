نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد بايرن ميونخ، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على أرضية استاد لويس كومبانيس الأولمبي، غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

هانسي فليك: مواجهة بايرن صعبة لكننا سنسعى جاهدين لتقديم أفضل ما لدينا

وتحدث المدرب الألماني هانسي فليك عن مواجهة فريقه السابق البافاري، قائلًا "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة، كنت لاعبًا ومدربًا في بايرن، وكانت لدي مسيرة ناجحة مع العديد من الذكريات الرائعة".

وأضاف المدرب الألماني "لكنني الآن في برشلونة، وأنا سعيد للغاية، أرى كيف يعمل الناس هنا ويدعموننا، وهو أمر رائع لذلك، فإن التزامنا هو تقديم نتائج إيجابية للجماهير. هذا هو مشروعي، وهذا ما سأسعى جاهدًا لتحقيقه".

وأشاد مدرب برشلونة بالفريق البافاري تحت قيادة البلجيكي كومباني، قائلًا "لطالما كان بايرن فريقًا يهيمن على اللعب، وهم يفعلون ذلك مرة أخرى هذا الموسم، يضغطون على خصومهم وهم شجعان للغاية، ويركزون على الاستحواذ ويفرضون أسلوبهم بجودة اللاعبين الذين لديهم".

وواصل حديثه، قائلًا "هذا الموسم، يلعب بايرن كرة قدم رائعة مع كومباني، إنهم شجعان في تنفيذ الضغط العالي، ستكون مباراة صعبة، لكننا سنسعى جاهدين لتقديم أفضل ما لدينا، ونحن مستعدون لمباراة الغد".

وعن الأمور الفنية لمباراة بايرن ميونخ، أجاب فليك، "في كل مباراة، تختلف المناقشات التكتيكية بشكل واضح، لسوء الحظ، لم يكن لدينا الكثير من الوقت بين مباراتي إشبيلية وبايرن، لكننا نتدرب ونناقش ما نريده في المباراة وما نتوقعه من بايرن، نتحدث أيضًا عن التفاصيل المتعلقة باللاعبين الأساسيين الذين سنواجههم".

وأوضح فليك خلال حديثه، "نحن إيجابيون ومركزون على المباراة القادمة ضد بايرن، منذ بداية الموسم، ساعدتنا كل مباراة على التحسن، يريد فريقي بالتأكيد اختبار نفسه ضد أفضل المنافسين، وستكون مواجهة رائعة ضد بايرن".

وبسؤاله عن إمكانية مشاهدة نتيجة تاريخية جديدة فى مواجهة الغد، أجاب هانسي فليك "ما حدث في الماضي أصبح من الماضي، ولا يمكننا تغييره، الآن علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونحاول الفوز ضد بايرن ميونيخ، أي مباراة يمكن أن يكون بها العديد من المفاجآت، لقد رأينا ما حدث في مباراة موناكو".