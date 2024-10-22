نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن أن الدوري السعودي يرغب في ضم أنطونيو روديجير، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «ريلفيو» الإسبانية، إن مسؤولي الدوري السعودي وضعوا خطة للتعاقد مع أنطونيو روديجير، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الدولي الألماني لا يمانع الرحيل إلى دوري «روشن».

وأشارت إلى أن روديجير وضع الدوري السعودي في خططه المستقبلية؛ إذ ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2026.

ريال مدريد يرفض رحيل روديجر

وأوضح تقرير الصحيفة، أن ريال مدريد لا يرغب في رحيل روديجير من صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن لا يمكن أن تجري الصفقة في صيف 2026، بعد انتهاء عقد اللاعب مع «الميرنجي».

وأردف أن الدوري السعودي يغري صاحب الـ31 عاما، بعقد مقابل 13 مليون يورو سنويا، لكن ريال مدريد هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن ريال مدريد سيعمل في الفترة المقبلة، على تأمين نجوم الفريق، بعد الاهتمام الكبير بلاعبي «الملكي»، من قبل الدوري السعودي، وآخرها العرض الكبير لضم فينيسيوس جونيور.

وساهم نجم ريال مدريد بالتتويج مع «الميرنجي» بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في الموسم المنقضي.