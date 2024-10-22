نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتجه إلى كتالونيا استعدادا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة غدًا لمواجهة قوية أمام فريق بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستقام على ملعب مونتجويك الأولمبي في كتالونيا.

وقد غادر فريق بايرن ميونخ ألمانيا متجهًا إلى كتالونيا قبل ساعات من المواجهة المرتقبة، حيث يأمل الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية على أرض برشلونة لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

من جهته، يطمح برشلونة إلى الاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز واستعادة مكانته الأوروبية بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في البطولة القارية.