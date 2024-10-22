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أحمد جودة - القاهرة - يواجه النجم الألماني لوكاس بودولسكي، الذي توج بكأس العالم مع منتخب (الماكينات) عام 2014 فرض غرامة مالية عليه من مدينة كولونيا بسبب إشعاله الألعاب النارية خلال مباراته الوداعية التي خاضها في 10 أكتوبر الجاري.

بودولسكي يواجه غرامة لاستخدامه الألعاب النارية في الملعب

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "حررنا محضرا بشأن انتهاك بودولسكي القانون. وهو في طريقه إلى إدارة المدينة".

وبعد توديعه في ملعب ناديه السابق كولون، احتفل بودولسكي مع الجماهير وهو يحمل إحدى الألعاب النارية في يده.

وتم عرض تلك اللقطة على الهواء مباشرة على شاشات التلفاز وتم نشر صور له أيضا خلال احتفاله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُحظر استخدام الألعاب النارية في الملاعب الألمانية، ولكن لا يشكل ذلك جريمة جنائية إلا إذا كان يعرض حياة الآخرين للخطر أو يؤذيهم. ووفقًا لتحقيقات الشرطة، لم يصل الأمر إلى هذا الحد.

وتتحمل مدينة كولونيا الآن مسؤولية اتخاذ مزيد من الإجراءات وتحديد الغرامة المفروضة على بودولسكي.

يذكر أن بودولسكي انضم لأكاديمية الشباب بنادي كولون عام 1995 ولعب للفريق الأول ما بين عامي 2003 و2006، قبل أن يعود إليه مجددا بين عامي 2009 و2012.

ويرتبط بودولسكي حاليا بعقد مع نادي مدينته البولندية جورنيك زابرزي حتى يونيو 2025.