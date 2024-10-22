نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إنه أمر غير متوقع ولكنه مثير".. لاعب مانشستر سيتي يعلق على تولي توخيل تدريب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإنجليزي الشاب ريكو لويس ظهير مانشستر سيتي، أن تولي الألماني توماس توخيل الإدارة الفنية لمنتخب إنجلترا أمر غير متوقع.

وقال ريكو لويس في المؤتمر الصحفي لمواجهة سبارتا براغ اليوم الثلاثاء، "إنه أمر غير متوقع ولكنه أيضًا أمر مثير، إنه مدرب جديد، إنها حقبة جديدة، إنها فرصة للفوز بشيء ما، لا نعرف ماذا سيفعل، وما هو نظامه كل شيء سيكون جديدًا للجميع، إنها فترة مثيرة".

ريكو لويس يتحدث عن غياب زميله الإسباني رودري

وعن غياب زميله الإسباني رودري بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قال ريكو "يعلم الجميع مدى أهميته وقد رأينا ذلك على مدار الموسمين أو الثلاثة مواسم الماضية، الأمر يتعلق أكثر بالمدرب الذي يأتي بالحلول وعلينا أن نكتشف ذلك على أرض الملعب كيف ننفذها".

وواصل حديثه "لقد قام كوفاسيتش بعمل جيد للغاية في القيام بذلك بالفعل في المباريات الأخيرة. على الرغم من أنه لاعب مهم للغاية، يتعين علينا أن نجتمع معًا وندرك أنه يتعين علينا القيام بذلك هذا الموسم بدونه".

وتحدث عن أسباب مشاركته في اكثر من مركز داخل الملعب، أجاب لاعب المان سيتي "لم أفكر حقًا في تحديد مركز معين، كلما زاد عدد المراكز التي يمكنني اللعب فيها، زادت فرصي في اللعب، إذا تم تحديد مركزي فلن ألعب الكثير من المباريات كما فعلت هذا الموسم".

وأكمل حديثه، قائلًا "أعتقد أن هذا هو كل شيء. لا توجد مباراتان متماثلتان. أحب الجانب الدفاعي وأحب الهجوم، خاصة مع الطريقة التي نلعب بها في الوقت الحالي، فإن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تفوز لك بالمباراة، لدينا جميعًا هدف واحد وهو الفوز بالمباراة، أستمتع بالتفاصيل الصغيرة والأشياء التي يمكننا القيام بها للمساعدة في الفوز بالمباريات".

ويستعد المان سيتي لملاقاة نظيره سبارتا براغ على أرضية الإتحاد، غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

