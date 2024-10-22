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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024.. يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، مواجهة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. قمة أوروبية على ملعب سانتياجو برنابيو



يدخل ريال مدريد المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز واستعادة الثقة بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام ليل الفرنسي. يعاني الفريق الملكي من بعض التذبذب في المستوى هذا الموسم، ويسعى إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره من أجل تصحيح المسار والعودة إلى المنافسة على الألقاب.

على الجانب الآخر، يأتي بوروسيا دورتموند إلى المباراة وهو في حالة بدنية وفنية جيدة، حيث حقق الفوز في مباراتيه الأولى في دور المجموعات. الفريق الألماني يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والشباب، ويسعى إلى تقديم أداء قوي ومنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

يستضيف ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة نارية ضمن دوري أبطال أوروبا. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة



يمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه المواجهة النارية مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستقوم قناة beIN Sports HD 1 ببث المباراة، مع تعليق شيق من المعلق اليمني حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام بروسيا دورتموند

حراسة المرمى كورتوا خط الدفاع لوكاس فاسكيز، وإيدر ميليتاو، وأنطونيو روديجير، وفيرلاند ميندي خط الوسط فالفيردي، وتشواميني، وبيلينجهام خط الهجوم رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور، ومبابي



التشكيل المتوقع لدورتموند أمام ريال مدريد

حراسة المرمى جريجور كوبيل الدفاع جوليان رايرسون – فالديمار أنطون - نيكو شلوتربيك - رامي بن سبعيني الوسط باسكال جروس- فيليكس نميشا الهجوم سيرهو جيراسي



