نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة قد تحرم إنتر من أتشيربي أمام يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحوم شكوك حول مشاركة فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، في مباراة الفريق المرتقبة ضد يوفنتوس، يوم الأحد القادم، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ.

الإصابة قد تحرم إنتر من أتشيربي أمام يوفنتوس

واضطر أتشيربي، 36 عاما، لعدم استكمال مباراة إنتر ومضيفه روما، أول أمس الأحد، والتي انتهت بفوز فريقه 1 / صفر، حيث يغيب عن النادي الملقب بـ(الأفاعي) في لقائه ضد يونج بويز السويسري، غدا الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها صعوبة لحاقة بتلك المواجهة.

وذكر بيان نشره إنتر على حسابه الرسمي بموقع (إكس)، اليوم الثلاثاء "هذا الصباح، خضع فرانشيسكو أتشيربي لفحص بالرنين المغناطيسي في معهد هيومانيتاس في روزانو".

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أظهرت الفحوصات إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. وسيتم تقييم حالته بشكل يومي".