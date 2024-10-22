نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - بمشاركة جمال علام رئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد شمال إفريقيا، حيث شهد الاجتماع الموافقه علي الميزانية وخطة النشاط وفتح السن للترشح لرئيس الاتحاد الأفريقي وكذلك المكتب التنفيذي وممثلي الكاف بالفيفا كما تم الموافقه علي الترشح لممثلي الكاف بالفيفا دون التقييد بالتوزيع اللغوي.

انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

حضر من جانب الاتحاد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، و دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة كما تواجد الكابتن أحمد حسن ممثلًا عن أساطير كرة القدم بمصر.

