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أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال ضد شاختار | دوري أبطال أوروبا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024.. يشهد مساء اليوم الثلاثاء مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الأوروبية، أرسنال الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يأمل شاختار في تحقيق مفاجأة والعودة بنتيجة إيجابية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وشاختار من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة أرسنال وشاختار

أرسنال يستقبل شاختار في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا



يدخل أرسنال المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة المفاجئة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي. وسيعتمد الفريق على قوته الهجومية بقيادة لاعبيه الموهوبين، وعلى خبرة مدربه ميكيل أرتيتا.

ويسعى شاختار لمواصلة العروض القوية

من جانبه، يأتي شاختار دونيتسك إلى هذه المباراة وهو في حالة معنوية جيدة بعد فوزه الأخير في الدوري الأوكراني. ويسعى الفريق الأوكراني إلى تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الإمارات.

موعد مباراة أرسنال وشاختار في دوري الأبطال

تنطلق صافرة بداية مباراة المرتقبة بين ناديي أرسنال الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. يستضيف ملعب الإمارات هذه المواجهة النارية التي تأتي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في المجموعة.

القنوات الناقلة



ستقام المباراة على ملعب الإمارات، معقل نادي أرسنال. ويمكن للمشجعين متابعة المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 2.

غيابات محتملة في صفوف أرسنال



كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن بعض الغيابات المحتملة في صفوف فريقه، حيث أكد أن بوكايو ساكا لن يكون جاهزًا للمباراة، بينما لا يزال مشاركة مارتين أوديجارد موضع شك.

حقائق تاريخية عن مواجهات الفريقين



تواجه أرسنال وشاختار 4 مرات سابقًا في دور المجموعات.

انتصر كل فريق في مواجهتين على أرضه.

لعب شاختار 7 مباريات سابقة أمام فرق إنجليزية خارج أرضه، ولم يحقق أي فوز.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد شاختار



ويأتي تشكيل أرسنال المتوقع في هذه المواجهة على هذا النحو: