نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعترف بصعوبة مواجهة سبارتا براغ ويؤكد جاهزية نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ظهر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد سبارتا براغ التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة المان سيتي وسبارتا براغ على أرضية ملعب الإتحاد، غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأكد بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي علي صعوبة مواجهة الفريق التشيكي قائلًا " سنلعب في دوري أبطال أوروبا ضد سبارتا، الذي لديه نفس عدد النقاط مثلنا، لقد خلقوا الكثير من المشاكل لمنافسهم الأخير شتوتجارت، لم أكن أعرف سبارتا حتى اليومين الماضيين عندما بدأت في مشاهدتهم ولدي انطباع جيد".

جوارديولا: دي بروين لم يعد يبلغ من العمر 22 عامًا يجب أن يكون لائقًا تمامًا للعب كرة القدم

وأضاف مدرب المان سيتي "إن هناك الكثير من المباريات "المذهلة" في دوري أبطال أوروبا الجديد ويجب أن تكون "فريقا من الطراز الأول" لإنهاء الموسم ضمن الثمانية الأوائل والتأهل مباشرة إلى أدوار خروج المغلوب".

وعن جاهزية لاعبه كيفين دي بروين، أجاب المدرب الإسباني "إنها ليست مشكلة كبيرة لكنه لا يشعر بأنه على ما يرام تمامًا، كيفين لم يعد يبلغ من العمر 22 عامًا، يجب أن يكون لائقًا تمامًا للعب كرة القدم، إذا لم يشعر بالراحة التامة، فلن يتمكن من إظهار إمكاناته المذهلة في أفضل حالاته، قال لي "لا أشعر أنني بحالة جيدة"، لذا إذا لم تشعر أنك بحالة جيدة، خذ وقتك، كيفين دي بروين لا يزال يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة، كما هو الحال مع كايل ووكر".

وأكد بيب جوارديولا أن لاعبه الإنجليزي فيل فودين اقترب من استعادة لياقته البدنية بشكل كامل، وقال "إنه يشعر بتحسن كبير، الدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة، على سبيل المثال، مع فيل تدرك على الفور متى يكون سعيدًا وفي الوقت المناسب عقليًا، تدرك على الفور أنه يتحسن بشكل أفضل وأفضل".

