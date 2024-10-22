نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإسباني لا تزال تدرس إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تدرس خططا لإقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات المسابقة، في الولايات المتحدة قبل فترة أعياد الميلاد (الكريسماس) مباشرة.

رابطة الدوري الإسباني لا تزال تدرس إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة

وأشارت مصادر في رابطة الدوري الإسباني لأول مرة إلى الرغبة في نقل المباراة إلى ميامي في أغسطس الماضي، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الرابطة لا تزال حريصة على تنفيذ هذا المخطط.

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن فعاليات المرحلة الـ18 للبطولة، ​التي تشهد إقامة جميع لقاءاتها في 22 ديسمبر المقبل، لكنها تتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإقامتها في الولايات المتحدة.

وأعلن فيفا في مايو/أيار الماضي أنه سيؤسس مجموعة عمل للنظر في إطار قانوني منقح لنقل مباريات الدوري المحلي إلى الخارج، لكنه لم يقدم أي تحديثات عامة منذ ذلك الحين.

وذكر فيفا في بادئ الأمر أنه يفكر في تغيير قواعد الترخيص الخاصة به لإقامة مثل هذه المباريات بعد تسوية اتفق عليها مع شركة (ريليفنت سبورتس) في قضية نظرتها إحدى محاكم الولايات المتحدة في نيسان/أبريل الماضي.

وكانت شركة ريليفنت تسعى لاستضافة مباريات الدوريات التنافسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك منافسات الدوري الإسباني.

وعلى خلفية التسوية، صرح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بأنه يأمل أن يتمكن من نقل المباريات للولايات المتحدة موسم 2025 / 2026، لكن من المفهوم أن الرابطة لا تزال تعمل على إقامة مباراة برشلونة ضد أتليتكو هناك ​​هذا الموسم.

يذكر أن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكد أنه لا توجد خطط لنقل مباريات المسابقة إلى الخارج.