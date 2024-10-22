نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 مدربًا حصدوا كأس السوبر عبر التاريخ.. كولر يهدد رقم جوزيه وجوميز يبحث عن أول ألقابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتنافس الثنائي السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك على حصد لقب بطولة السوبر المصري في النهائي الذي سيجمع القطبين غدًا الخميس.

ويحتضن ملعب "محمد بن زايد" في الإمارات نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وقاد كولر فريق الأهلي للتأهل لنهائي السوبر بعد التفوق على سيراميكا كليوباترا 2-1 في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك بقيادة جوميز للنهائي بعد تجاوز عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.

ويبحث مارسيل كولر عن تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه ومعادلة رقم مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق والأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة.

فيما يسعى البرتغالي جوزيه جوميز لمعانقة لقب البطولة للمرة الأولى مع الزمالك متسلحًا بالحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب حصد السوبر الأفريقي منذ أسابيع على حساب الأهلي.

سجل المدربين المتوجين بكأس السوبر المصري

فاز بكأس السوبر المصري 14 مدربًا عبر تاريخ البطولة منهم 8 مدربين أجانب بواقع (2 من البرتغال – 2 من سويسرا – 1 فرنسا – 1 البرازيل – 1 إسبانيا – 1 ألمانيا)، بينما حصد 6 مصريين اللقب.

وجاءت قائمة المدربين المتوجين بالسوبر المصري كالآتي:

- البرتغالي مانويل جوزيه – الأهلي (4 ألقاب)

- السويسري مارسيل كولر – الأهلي (3 ألقاب)

- حسام البدري – الأهلي ( 3 ألقاب)

- محمد حلمي – الزمالك (لقب وحيد)

- الفرنسي باتريس كارتيرون – الزمالك (لقب وحيد)

- حسن شحاتة – المقاولون العرب (لقب وحيد)

- البرتغالي توني – الأهلي (لقب وحيد)

- الإسباني خوان كارلوس جاريدو – الأهلي (لقب وحيد)

- البرازيلي كارلوس ألبرتو كابرال – الزمالك (لقب وحيد)

- عبد الحميد بسيوني – طلائع الجيش (لقب وحيد)

- الألماني أوتو فيستر – الزمالك (لقب وحيد)

- عبدالعزيز عبدالشافي – الأهلي (لقب وحيد)

- السويسري رينيه فايلر – الأهلي (لقب وحيد)

- طارق العشري – حرس الحدود (لقب وحيد)