نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يبحث عن بديل تشابي ألونسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي باير ليفركوزن في رفع الراية البيضاء فيما يخص استمرار مدربه الإسباني تشابي ألونسو مدربًا للفريق، فبالرغم من التجديد معه في الموسم الماضي فإن النادي الألماني يعتقد أنه لن يتمكن من التجديد معه في الموسم المقبل.

ليفركوزن يبحث عن بديل تشابي ألونسو

وينتهي عقد ألونسو مع ليفركوزن في يونيو (حزيران) عام 2026، وبعمر الـ42 أصبح الإسباني أحد أبرز المدربين على الساحة الرياضية في الوقت الحاليّ وهو ما يتيح له فرصة اتخاذ خطوة للأمام.

ووفقًا لشبكة (سكاي سبورتس ألمانيا)، فقد بدأ ليفركوزن العمل على البحث عن بديل لمدربه الإسباني في الموسم المقبل وذلك بالرغم من تبقي عام في عقد ألونسو.

وأضافت الشبكة أنه من بين الأسماء التي ترددت بقوة لخلافة ألونسو كان هناك سيباستيان هونيس (مدرب شتوتغارت) وساندرو فاغنر (مساعد يوليان ناغلسمان في منتخب ألمانيا).

وعلى جانب آخر، هناك أندية ارتبط اسمها بالمدرب تشابي ألونسو أخيرًا ومنها مانشستر سيتي وريال مدريد، إذ لم يتخذ مدرب الأول، بيب غوارديولا، قرارًا بعد بشأن مستقبله مع الفريق بعد انتهاء عقده في يونيو (حزيران) المقبل.

أما في الفريق "الملكي" يحظى ألونسو باحترام وإعجاب كبير نظرًا لنجاحاته التي حققها مع ليفركوزن ولكن عقد مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لا يزال ممتدًا حتى عام 2026.

كما أن اسم ألونسو كان قد ارتبط بنادي ليفربول عندما قرر يورغن كلوب الرحيل، ولكن في النهاية تعاقد "الريدز" مع آرني سلوت بعقد يمتد حتى عام 2027.