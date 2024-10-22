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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد دفع 50 مليون دولار كتسوية خارج المحكمة لشركة التسويق السابقة لاجاردير سبور بعد إلغاء اتفاقهما الطويل الأمد بشكل مفاجئ.

"كاف" ربح 72 مليون دولار من نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة

ورفعت الشركة الفرنسية دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض بعد إلغاء اتفاقيتها التي تبلغ مدتها عشر سنوات وقيمتها مليار دولار بشكل مفاجئ عام 2019.



واستحوذت شركة لاجاردير سبور على حقوق التسويق والرعاية والبث التلفزيوني لجميع مسابقات "كاف" لمدة عقدين من الزمن، لكن الكاف قال إنه "اضطر إلى إلغاء الصفقة بعد أن وجد حكمان قضائيان أن الاتفاق تم دون تقديم عطاءات مناسبة".

وقال أندرو كامانجا نائب رئيس اللجنة المالية في "كاف" إن الشركة، المعروفة حاليا باسم لاجاردير أنليميتد، رفعت دعوى قضائية للحصول على تعويض قبل قبول التسوية، إذ دفع الكاف دفعتين متساويتين كان آخرهما في نهاية العام الماضي.

وقال باتريس موتسيبي رئيس "كاف" أمام الجمعية العمومية إن "الاتحاد حقق ربحًا قدره 72 مليون دولار من نهائيات كأس الأمم الأفريقية هذا العام في ساحل العاج"، وهو ما يزيد بشكل كبير عن ربح قدره أربعة ملايين دولار لنهائيات 2021 في الكاميرون.

وقال "كاف" إنه يتوقع إيرادات تبلغ نحو 150 مليون دولار للعام المالي 2024-2025، مع نفقات تبلغ 138.2 مليون دولار.

وسيتم إنفاق نحو 30% من الميزانية على برامج التطوير والمساهمات للاتحادات الأعضاء في الاتحاد والتي يبلغ عددها 54 اتحادًا.

ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح منح كل رئيس اتحاد راتبًا سنويًا قدره 50 ألف دولار من المساهمة السنوية البالغة 400 ألف دولار.

وقال موتسيبي، الذي من المتوقع أن يترشح لولاية جديدة العام المقبل، إن "كاف" يريد زيادة إيرادات الكرة الأفريقية إلى مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأضاف خلال الجمعية العمومية في العاصمة الإثيوبية "نجري الكثير من المناقشات مع الرعاة المحتملين".

