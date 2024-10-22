نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات قضية ثلاثي الزمالك المقبوض عليهم بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو الآن فوق قضية ثلاثي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقبوض عليه بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة نصف النهائي بين القلعة البيضاء وفريق نادي بيراميدز.

آخر تطورات قضية ثلاثي الزمالك المقبوض عليهم بالإمارات

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن الثلاثي المقبوض عليه من نادي الزمالك هم دونجا ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد

وتعد تلك السابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأندية المصرية التي يتم فيها إلقاء القبض على إثنين من لاعبي الفرق المصرية ومدير الكرة معهم.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء تغريم الثلاثي المذكور مبلغ ٦٠٠ الف درهم وفق ما ينص عليه القانون الإماراتي.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور الأبيض معرفة ما إذا كان سيتم ترحيلهم من القسم للمطار مباشرة والوصول لمصر ومنع دخولهم الأراضي الاماراتية ودول التعاون الخليجي لمدة خمس سنوات أم أن الامر سيقتصر على الغرامة فقط.