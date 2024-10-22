نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كشف كلوب نقاط ضعف ليفربول لمدرب لايبزيج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخيم ظل يورغن كلوب حين يحل ليفربول الإنجليزي الأربعاء ضيفًا على لايبزيغ الألماني في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، حيث يصطدم الماضي القريب للمدرب الألماني بمستقبله ومهمته الجديدة.

وعُيّن كلوب هذا الشهر مديرًا لعمليات كرة القدم في ريد بول التي تملك أندية لايبزيغ وسالزبورغ النمساوي ونيويورك الأمريكي، وذلك بعد تخلي المدرب البالغ 57 عامًا عن مهامه الفنية مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي، ما يطرح سؤالًا عن إمكانية مشاركته في إعطاء معلومات فنية عن لاعبي ليفربول للجهاز الفني للفريق الألماني، أم سيفضل الصمت واحترام النادي الذي عمل فيه 9 أعوام؟.

واستبعد الألماني هذا الصيف التدريب مرة أخرى في المستقبل القريب. وحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن عقد كلوب مع ريد بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت له الفرصة ليصبح مدربًا لمنتخب بلاده.

وأعاد كلوب فريق ليفربول إلى الساحتين المحلية والقارية خلال فترة وجوده في أنفيلد، فقاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990 ودوري أبطال أوروبا.

لن يكون كلوب حاضرًا الأربعاء في ملعب ريد بول أرينا لكن ظله سيخيم على المواجهة بين الفريقين.

اختار كلوب التريث في متابعة المباريات من الملعب حتى بعد بدء مهمته رسميا في يناير (كانون الثاني)، ما يعني أنه لم يكن حاضرًا حين تواجه لايبزيغ مع فريقه السابق ماينتس في نهاية الأسبوع (2-0) ولن يكون متواجدا أمام فريقيه السابقين الآخرين ليفربول وبوروسيا دورتموند الذي يلتقيه لايبزيغ في نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن المرحلة التاسعة من "بوندسليغا".