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أحمد جودة - القاهرة -

حظي يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بدعم هربرت هاينر، رئيس النادي، في ظل الشائعات الدائرة حاليا بشأن منصبه.

بايرن ميونخ يدعم استمرار رئيسه التنفيذي

وصرح هاينر لصحيفة "بيلد" الألمانية مساء أمس الإثنين "بشكل عام، نحن راضون تماما عن طاقم إدارة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن".

وأضاف هاينر "نحن ناجحون على الصعيد الرياضي وسنقدم أيضا أرقاما اقتصادية ممتازة في الاجتماع العام السنوي المقبل".

وكانت مجلة (مانجر) أشارت يوم السبت الماضي إلى أن بايرن لا يخطط لمنح دريسن عقدا جديدا فور انتهاء عقده الحالي في العام المقبل.

وكشف تقرير المجلة أن العديد من أعضاء المجلس الإشرافي ببايرن غير راضين عن الرئيس التنفيذي للنادي، لا سيما بسبب عملية العطاء المثيرة للجدل لمزاد حقوق البث الإعلامي للدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2029، والتي شارك فيها دريسن بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصدرت محكمة التحكيم حكما لصالح شبكة البث المباشر (دي أيه زد إن) في نزاع قانوني مع رابطة الدوري، مما أجبر الرابطة على إعادة مزاد حقوق البث الإعلامي.

ويستمر عقد دريسن مع بايرن حتى نهاية الموسم الحالي، لكن مستقبله ربما يتقرر في اجتماع مجلس إدارة النادي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال هاينر "لا يعلق نادي بايرن ميونخ على الأمور الداخلية ولا على التكهنات في العلن".

وبحسب مجلة (كيكر) الألمانية الرياضية، فمن "المرجح للغاية" أن يتم تمديد عقد دريسن.