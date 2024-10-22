موعد مباراة النصر واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة النصر السعودي واستقلال طهران الإيراني وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

موعد مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والاستقلال يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والاستقلال عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

كما تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والاستقلال عبر قناة SSC Sports وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

موقف النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا

حقق النصر 4 نقاط من أول جولتين عقب التعادل مع الشرطة العراقي ثم الفوز على الريان القطري، حيث لا يعرف العالمي سوى الانتصارات منذ أن تولى الإيطالي ستيفانو بيولي تدريب الفريق في الآونة الأخيرة.

بينما حصد استقلال الإيراني حتى الآن 4 نقاط بعد فوزه على الغرافة القطري وتعادله أمام السد القطري علمًا بأن آخر مباراة خاضها كانت أمام ذوب آهان يوم الجمعة في الدوري الإيراني وخسرها بثلاثية نظيفة.