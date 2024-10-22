انت الأن تتابع خبر محمد فاروق: الزمالك لم يطلب تعيين أجنبي لإدارة القمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

أضاف فاروق خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:” لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين”.

واكمل:” لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر” .

وواصل:” عاشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو فى نهائى السوبر المصري”.