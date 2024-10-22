انت الأن تتابع خبر خالد الغندور: كهربا مظلوم وظالم وكولر بيحب ويكره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”الموقف بدأ بعد نهاية المباراة وتكاسل كهربا في التدريبات الخاصة باللاعبين عقب المباراة مع مساعد كولر”.

وأضاف:” المشكلة بين كهربا ومساعد كولر مش الأولى وحصل مشاكل أكتر من مرة بينهم بسبب التدريبات عقب المباراة للاعبين التي لم تشارك في المباراة أو خاضت جزء من المباراة”.

وأكمل :” كهربا اعترض على كولر ودخل معه في مشادة عقب المباراة بسبب عدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا والاعتماد على طاهر محمد طاهر رغم غياب وسام أبوعلي عن التشكيل الأساسي”.

وأردف:”كهربا رفض مصافحة كولر بعد المباراة في غرفة الملابس واعترض على قراره بشده أمام اللاعبين والجهاز الفني وهو ما فاجئ المدرب السويسري ومحمد رمضان الذي حاول إنهاء الموقف ولكن كهربا لم يستجيب له”.

واستطرد :”كهربا رفض حضور محاضرة كولر بعد المباراة وخرج من غرفة الملابس وتوجه لممر الخروج في إنتظار الحافلة وهو ما أغضب محمد رمضان “.

وتابع:”محمد رمضان إتخذ قراره سريعًا بعد ما بدر من كهربا وتواصل مع رئيس البعثة الأستاذ محمد الدماطي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لإبلاغهم بقرار استبعاد اللاعب من المعسكر لتجهيز أوراق عودته للقاهرة”.

وأختتم خالد الغندور:” كهربا مظلوم وظالم ومارسيل كولر بيحب ويكره وحدث ذلك من قبل مع أحمد عبدالقادر وتم تجميد اللاعب لفترة”.