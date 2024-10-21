نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2012" يفوز على المعارف بثلاثية بمنطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 12 عامًا الفئة العمرية "2012" بقيادة مدربه الكابتن طارق مبروك على ضيفه فريق المعارف بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الهدف.

المصري يهزم المعارف بثلاثية

بتلك النتيجة؛ يرتفع رصيد نسورنا الصغار إلى ست نقاط من فوزهما بمبارتيهما بالجولتين الأولى والثانية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف سجله آدم شبانه، وفي الشوط الثاني يضيف محمد رامي فكري وعبد الرحمن يوسف هدفين جديدين للنسور الصغار لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثية نظيفة.

مثل المصري على مدار الشوطين: معاذ كريم ، آدم خليفة، يوسف شريف، ياسر محمد، أحمد أشرف، أحمد العسكري، آدم عارف، آدم شبانة، علاء الكحلاوي، يوسف مؤمن، سيف الحسيني، أنس محمد، آدم مجاهد، آمن عبد الرحمن، محمود عماد، يوسف علي، آدم التابعي، محمد رامي فكري ، مؤمن أيمن رمضان، ياسين حازم، عبد الرحمن يوسف، حمزة أبو زيد، يوسف الناغي، مروان ندا.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. طارق مبروك مدربًا عامًا ، ك. عمرو أشرف عبد اللاه مدربا مساعدا، ك. خالد السامبا مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.