نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقوبة التدخين".. رابطة الأندية تفرض غرامة كبيرة تصل للإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شملت لائحة العقوبات للموسم الكروي 2024-2025 فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يُثبت تدخينه داخل ملعب المباراة، وذلك للمرة الأولى.

وإذا تكرر الأمر للمرة الثالثة، ستصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.

يُذكر أن غرامة التدخين في الموسم الماضي كانت 20 ألف جنيه، وهي نفس القيمة المحددة لأعضاء الأجهزة الفنية، لكن اللائحة الجديدة أدخلت عقوبة الإيقاف أيضًا.

في سياق آخر، سيتم اعتماد نظام جديد في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، نظرًا لضيق الوقت وكثافة أجندة المباريات الدولية المتوقعة خلال العام المقبل، سواء للأندية أو المنتخبات.