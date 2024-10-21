أحمد جودة - القاهرة - فوز القناة وتعادل المقاولون ولافيينا بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثالثة بدوري المحترفين عن فوز فريق القناة بقيادة أحمد العجوز على فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم بهدف دون رد سجله محمود بحيري في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- فوز فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بروكسي بهدف عكس واستطاع فريق البترول من تسجيل هدفين عن طريق جودوين وإدراك كابوريا هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- تعادل فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي بهدف لمثله تقدم فريق سبورتنج بهدف احمد بهاء وتعادل حسن شاكوش في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- تعادل فريق لافيينا بقيادة احمد صلاح مع فريق طنطا بقيادة محمد حليم بهدف لمثله تقدم فريق طنطا بهدف دون رد في الشوط الأول سجله عمر رجب واضاف كريم يامال هدف التعادل في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.