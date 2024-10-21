الاتحاد السكندرى ينعى شحته الاسكندراني

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أحمد جودة - القاهرة - توفى اليوم شحته الاسكندرانى نجم نادى الاتحاد السكندرى السابق فى العصر الذهبى لزعيم الثغر.

وأصدرت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا تنعى خلاله النجم الراحل.

وقال البيان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى والمدير التنفيذي للنادي والعاملين به ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن شحته الأسكندرانى نجم منتخب مصر وزعيم الثغر فى عصره الذهبى وأحد أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصريةوالحاصل على كأس مصر عامى 73، 76.

وسيطرت حالة من الحزن بين الجماهير السكندرية بعد إعلان وفاه النجم شحته الاسكندرانى