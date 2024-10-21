موعد مباراة النصر ضد استقلال طهران الإيراني والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى المباراة القادمة التي ستجمع بين نادي النصر السعودي واستقلال طهران الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، يعد هذا اللقاء أحد المواجهات القوية والهامة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتعزيز موقفه في البطولة، سنلقي نظرة شاملة على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة، من موعد المباراة، المكان، التشكيلات المتوقعة، وحتى التاريخ المشترك بين الفريقين.

موعد مباراة النصر ضد استقلال طهران الإيراني

سيخوض نادي النصر مباراته ضد استقلال طهران الإيراني يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك على أرض استاد راشد التابع لنادي شباب أهلي دبي، تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملعب مباراة النصر واستقلال طهران

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة هذه المباراة على ملعب محايد نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة في إيران، وهو ما جعل خيار استاد راشد في دبي الأنسب لاستضافة هذه المواجهة، يعد استاد راشد أحد أفضل الملاعب في المنطقة، ويتميز بالبنية التحتية الممتازة التي تساعد الفرق على تقديم أفضل أداء ممكن.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد استقلال طهران

سيتابع عشاق كرة القدم هذه المباراة عبر شاشات التلفزيون، حيث ستقوم قنوات بي إن سبورتس وSSC بنقل المباراة بشكل مباشر، مما يسمح للجماهير بمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير من مختلف أنحاء العالم.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد استقلال طهران

من المتوقع أن يدخل نادي النصر هذه المباراة بتشكيلة قوية تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، حيث سيكون الفريق في حالة جاهزية تامة للمنافسة، وجاءت التشكيلة المتوقعة على

النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: نواف بوشل، سيماكان، لابورت، سالم النجدي.

في خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري.

في خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

هذه التشكيلة تضم مزيجًا من اللاعبين المحليين والدوليين الذين يمتلكون خبرات واسعة في المنافسات القارية والعالمية.