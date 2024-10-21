نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. اختراق حساب يوفنتوس وإعلان ضم جولر من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب حساب نادي يوفنتوس الإيطالي الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بالتركي أردا جولر نجم ريال مدريد في خطوة غريبة أثارت الذهول.

حساب يوفنتوس يرحب بـ جولر

نشر حساب يوفنتوس باللغة الإنجليزية، عبر منصة “إكس” صورة للتركي أردا جولر مع كلمات ترحيب به.

وكتب حساب اليوفي: “مرحبًا في يوفنتوس، أردا جولر، النجم الواعد لكرة القدم الآن جزء من عائلة يوفنتوس، جاهز لصناعة التاريخ معًا في هذه الرحلة ؟”.

وأثار منشور حساب يوفنتوس، استغراب جماهير الناديين متسائلين عن إمكانية تعرض الحساب للاختراف.

وبعد دقائق قليلة؛ تبيّن تعرض حساب يوفنتوس للاختراق بالفعل من قِبل “هاكر” تركي ونشر تغريدة أخرى جاء في مضمونها: “أعلن رئيس فنربخشة، علي كوتش، استقالته اليوم بقرار مفاجئ”.

من جهة ثانية؛ يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة شتوتجارت الألماني يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.