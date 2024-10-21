نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك يعلق على مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة فيما يخص موقفه من الاستمرار مع النادي من عدمه.

فان دايك: المحادثات جارية مع إدارة ليفربول لتجديد تعاقدي

وقال مدافع ليفربول في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأثنين، "المحادثات جارية مع الأشخاص المناسبين لمناقشة عقدي الجديد في ليفربول".

وأضاف فان دايك "عندما يحين وقت اتخاذ القرار، ستعرفون ذلك أنتم (وسائل الإعلام) أيضًا".

وأختتم الهولندي فيرجل فان دايك، حديثه، قائلًا "لكن الآن التزامي الكامل وتركيزي منصب على ليفربول، لتحقيق النجاح هذا الموسم".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود أهتمام من جانب العديد من الأندية السعودية للتعاقد مع فيرجل فان دايك خلال الانتقالات القادمة".

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الهولندي مع الريدز في 30 يونيو 2025، لكن داخل ليفربول يعملوا جيدًا أن فان دايك من أبرز المدافعين في العالم، ولذلك طلب أرني سلوت مدرب الفريق الإنجليزي بضرورة تجديد التعاقد معه، لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق.

وحقق الريدز مساء أمس الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

