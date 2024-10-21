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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو الذهبي.. ماركا: ريال مدريد جاهز للكلاسيكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين 21- 10- 2024:
1- لاجازيتا ديلو سبورت:
لاوتارو الذهبي
الانتر يهزم روما ويقترب من نابولي
حفلة حمراء للفيراري في جائزة الولايات المتحدة
تأثير كونتي: يريح لوكاكو ويحافظ على الصدارة
لياو يبحث عن مكان له في الميلان امام بروج
2- كورييري ديلو سبورت:
لا مثيل له
الانتر يهدي روما اقل هدايا ولاوتارو لم يسامح
ثنائية لوكلير وساينز: الفيراري تسيطر على جائزة اميركا
معاناة في ظل التغيير ولكنه فاز
3- ماركا:
برشلونة 5-1 اشبيلية
جاهزون للكلاسيكو
ساينز الثاني في ثنائية للفيراري
انتصار جديد لمارك ماركيز
ريمونتادا للاتلتيكو مدريد قبل الفوز
بيلينغهام يعقد ذراعيه ( في اشارة إلى عدم احتفاله التقليدي بفتح ذراعيه عند تسجيل الاهداف)