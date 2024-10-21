نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: لاوتارو الذهبي.. ماركا: ريال مدريد جاهز للكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين 21- 10- 2024:

1- لاجازيتا ديلو سبورت:

لاوتارو الذهبي

الانتر يهزم روما ويقترب من نابولي

حفلة حمراء للفيراري في جائزة الولايات المتحدة

تأثير كونتي: يريح لوكاكو ويحافظ على الصدارة

لياو يبحث عن مكان له في الميلان امام بروج



2- كورييري ديلو سبورت:

لا مثيل له

الانتر يهدي روما اقل هدايا ولاوتارو لم يسامح

ثنائية لوكلير وساينز: الفيراري تسيطر على جائزة اميركا

معاناة في ظل التغيير ولكنه فاز

3- ماركا:

برشلونة 5-1 اشبيلية

جاهزون للكلاسيكو

ساينز الثاني في ثنائية للفيراري

انتصار جديد لمارك ماركيز

ريمونتادا للاتلتيكو مدريد قبل الفوز

بيلينغهام يعقد ذراعيه ( في اشارة إلى عدم احتفاله التقليدي بفتح ذراعيه عند تسجيل الاهداف)