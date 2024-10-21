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أحمد جودة - القاهرة -

سيغيب مدافع أتلتيكو مدريد، الفرنسي كليمو لونغليه، الذي تعرض لإصابتين بالتواء في الركبة والكاحل خلال مواجهة ليجانيس الأحد، عن الملاعب لـ5 مباريات.

الإصابة تبعد لينجليت عن أتلتيكو مدريد

وأكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حجم الإصابة حيث تعرض لالتواء في الكاحل والركبة اليسرى، حيث لم يوضح النادي فترة التعافي، مشيرًا إلى أنه "سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والعمل على إعادة التأهيل وستتم متابعة تطوره".



وتحتاج هذه الأنواع من الإصابات إلى 3 أسابيع للتعافي، وبهذا سيغيب لونغليه عن مباريات ليل وبيتيس ولاس بالماس وبي إس جي ومايوركا، قبل فترة التوقف الدولي للمنتخبات التي ستبدأ من 11 وحتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتعرض لونغليه لهذه الإصابة خلال تصادم مع زميله أكسيل فيتسل خلال هجمة لفريق ليجانيس.

وشارك لونغليه (29 عامًا) المعار لأتلتيكو هذا الموسم من قبل برشلونة، كأساسي مع "الروخيبلانكوس" في آخر مباراتين: أمام ريال سوسييداد وليجانيس، لكنه غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 64.