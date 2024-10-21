نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد الخليجية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الحالي ضمن منافسات الجولة 3 من البطولة العالمية الكبرى.
موعد مباريات اليوم
السد ضد برسبوليس 7:00.
الشرطة ضد باختاكور 7:00.
العين ضد الهلال 7:00.
الأهلي ضد الريان 9:00.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا
تردد قناة الكأس 9
القمر: بدر
التردد: 10770
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الرابعة
القمر: نايل سات
التردد: 11678
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 7/8.