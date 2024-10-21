نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد الخليجية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الحالي ضمن منافسات الجولة 3 من البطولة العالمية الكبرى.

موعد مباريات اليوم

السد ضد برسبوليس 7:00.

الشرطة ضد باختاكور 7:00.

العين ضد الهلال 7:00.

الأهلي ضد الريان 9:00.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة

القمر: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 7/8.

