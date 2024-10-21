نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول البريميرليج وينافسه مانشستر سيتي وآرسنال ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين. موعد مباراة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس وتنطلق صافرة بداية مباراة نوتينجام فورست وكريستال بالاس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة. ترتيب الدوري الإنجليزي 1- ليفربول 21 نقطة

2- مانشستر سيتي 20 نقطة

3- آرسنال 17 نقطة

4- أستون فيلا 17 نقطة

5- برايتون 15 نقطة

6- تشيلسي 14 نقطة

7- توتنهام 13 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

9- بورنموث 11 نقطة

10- فولهام 11 نقطة

11- مانشستر يونايتد 11 نقطة

12- نوتينجهام 10 نقاط

13- برينتفورد 10 نقاط

14- ليستر سيتي 9 نقاط

15- وست هام 8 نقاط

16- ايفرتون 8 نقاط

17- ايبسويتش 4 نقاط

18- كريستال بالاس 3 نقاط

19- ساوثهامبتون نقطة

20- ولفرهامبتون نقطة

