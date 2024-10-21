نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول البريميرليج وينافسه مانشستر سيتي وآرسنال ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين.
موعد مباراة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس
وتنطلق صافرة بداية مباراة نوتينجام فورست وكريستال بالاس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.
ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 21 نقطة
2- مانشستر سيتي 20 نقطة
3- آرسنال 17 نقطة
4- أستون فيلا 17 نقطة
5- برايتون 15 نقطة
6- تشيلسي 14 نقطة
7- توتنهام 13 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
9- بورنموث 11 نقطة
10- فولهام 11 نقطة
11- مانشستر يونايتد 11 نقطة
12- نوتينجهام 10 نقاط
13- برينتفورد 10 نقاط
14- ليستر سيتي 9 نقاط
15- وست هام 8 نقاط
16- ايفرتون 8 نقاط
17- ايبسويتش 4 نقاط
18- كريستال بالاس 3 نقاط
19- ساوثهامبتون نقطة
20- ولفرهامبتون نقطة