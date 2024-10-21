نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المرشح الأقوي والأبرز للحصول على جائزة الكرة الذهبية 2024، في ظل المنافسة الشرسة بين كبار نجوم الكرة العالمية لحصد الجائزة الغالية.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

يقام حفل الكرة الذهبية 2024 يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبدأ مراسم الحفل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، هو المرشح الأول والأبرز لحصد جائزة الكرة الذهبية 2024.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية أكثر من لاعب، على رأسهم فينيسيوس وبيلينجهام ورودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

